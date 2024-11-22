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Головна Війна з Росією "Капустин Яр", звідки росіяни запускали міжконтинентальну балістику, потрапив під атаку БПЛА, - ЗМІ

"Капустин Яр", звідки росіяни запускали міжконтинентальну балістику, потрапив під атаку БПЛА, - ЗМІ

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
16:52
Війна з Росією Капустин Яр

У четвер, 21 листопада, ракетний полігон "Капустин Яр" в Астраханській області потрапив під атаку безпілотників

Зміст

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За інформацією джерела, щонайменше 2 безпілотники не були збиті та завдали ударів по 105 майданчику полігону "Капустин Яр".

Офіційні російські ресурси визнали атаку на Астраханську область, проте деталей не розголошували.

"Сьогодні вранці український режим знову спробував атакувати наші північні райони області. Усі служби відпрацювали штатно. Частину БПЛА було придушено РЕБом та ліквідовано, частину збито засобами ППО, саме її роботу і чули жителі. Під час падіння збитого безпілотника сталася пожежа, яку оперативно було ліквідовано черговою службою МНС. Постраждалих серед мешканців та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Прошу керуватися лише офіційною інформацією та не піддаватися на провокації", - йшлось у заяві губернатора Астраханської області.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Саме з полігону "Капустин Яр" російські терористи запускали міжконтинентальну балістичну ракету, якою атакували Україну.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".

Теги:
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Світ
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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