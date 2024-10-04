Фінкомітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Комітет підтримав до другого читання законопроєкт про історичне збільшення податків №11416д", - написав він.

За його словами, за документ проголосували 19 членів комітету, три, в тому числі й сам Железняк, утрималися. Проти виступив лише один парламентар.

У законопроєкті залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5% та впровадження військового збору для ФОПів.

Серед іншого передбачено:

50% податок на банки;

збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов'язання) для земель;

25% ПП для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

збільшення ренти на видобуток щебеню.

"Відтермінувати до 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ уряд відмовився", - зазначив Железняк.

За його словами, нардепи планують розглянути законопроєкт у сесійній залі наступного тижня, підпишуть його в другій половині жовтня, однак частина норм набуде чинності заднім числом – із 1 жовтня.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні з урахуванням поточних потреб бюджету потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

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