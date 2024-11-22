Лавров заявив, що Зеленський "злякався" відповіді РФ на застосування далекобійних ракет

Про це Лавров сказав на пресконференції, передали ТАСС і РІА Новини.

"Зеленський злякався відповіді Росії на застосування далекобійних ракет по території Росії й став звинувачувати своїх господарів у тому, що вони його залишають беззбройним", - сказав російський міністр.

Читайте також: Лавров заявив, що не уявляє, як Трамп може зупинити війну в Україні

Також він прокоментував дозвіл США Україні бити по Росії далекобійними ракетами, зазначивши, що "демократи хочуть залишити якомога гірший спадок Дональду Трампу".

Що відомо

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.

Bloomberg 20 листопада повідомляло, що ЗСУ вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії. Міністр оборони Рустем Умєров відмовився підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".