Лавров заявив, що не уявляє, як Трамп може зупинити війну в Україні

Про це інформує російська служба Интерфакс.

"Не уявляю", – зазначив Лавров, відповідаючи на запитання журналістів в Абу-Дабі.

За його словами, Росія готова вислухати ініціативи американської сторони.

"Будемо чекати пропозицій. Ми наголошуємо регулярно, коли нас про це запитують, що в будь-якому разі, політик, який говорить, що він не за війну, а за мир, заслуговує на увагу. Ну, а що конкретно буде запропоновано, ми не знаємо", - додав він.

Лавров також підкреслив, що позиція Москви залишається незмінною і була чітко окреслена президентом Росії Володимиром Путіним під час його виступу у міністерстві закордонних справ.