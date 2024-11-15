Лавров заявив, що не уявляє, як Трамп може зупинити війну в Україні
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві не мають уявлення, яким чином новообраний президент США Дональд Трамп може врегулювати війну в Україні, але чекатимуть на його пропозиції
Про це інформує російська служба Интерфакс.
"Не уявляю", – зазначив Лавров, відповідаючи на запитання журналістів в Абу-Дабі.
За його словами, Росія готова вислухати ініціативи американської сторони.
"Будемо чекати пропозицій. Ми наголошуємо регулярно, коли нас про це запитують, що в будь-якому разі, політик, який говорить, що він не за війну, а за мир, заслуговує на увагу. Ну, а що конкретно буде запропоновано, ми не знаємо", - додав він.
Лавров також підкреслив, що позиція Москви залишається незмінною і була чітко окреслена президентом Росії Володимиром Путіним під час його виступу у міністерстві закордонних справ.
- У жовтні Лавров заявляв, що Росія очікує від України визнання тимчасово окупованих територій російськими та відмови від вступу до НАТО для завершення війни.
- Актуальне
- Важливе