"Ніякого вступу до НАТО": Лавров оприлюднив вимоги РФ до України
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його країна очікує від України визнання тимчасово окупованих територій російськими та відмови від вступу до НАТО
Про це він сказав за підсумками засідання платформи "3+3" (Азербайджан, Вірменія, Грузія – Росія, Туреччина, Іран) щодо Південного Кавказу.
Лавров заявив, що Україна має "враховувати реалії на землі", тобто визнати тимчасово окуповані території російськими.
"Наша позиція зрозуміла: ніякого вступу до НАТО, нейтральний статус, розв'язання проблем населення російськомовного та російського, яке було позбавлено права щось робити своєю рідною мовою", - сказав дипломат.
Він також згадав переслідування колаборантів з УПЦ МП.
Лавров наголосив, що Кремль не допустить того, аби Захід використовував Україну для створення загроз для РФ.
- У лютому Лавров уже казав, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі".
- 18 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час засідання ради Україна – НАТО, яке відбулося 17 жовтня в Брюсселі, противників вступу нашої держави до Альянсу не було.
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