"Ніякого вступу до НАТО": Лавров оприлюднив вимоги РФ до України

Про це він сказав за підсумками засідання платформи "3+3" (Азербайджан, Вірменія, Грузія – Росія, Туреччина, Іран) щодо Південного Кавказу.

Лавров заявив, що Україна має "враховувати реалії на землі", тобто визнати тимчасово окуповані території російськими.

"Наша позиція зрозуміла: ніякого вступу до НАТО, нейтральний статус, розв'язання проблем населення російськомовного та російського, яке було позбавлено права щось робити своєю рідною мовою", - сказав дипломат.

Він також згадав переслідування колаборантів з УПЦ МП.

Лавров наголосив, що Кремль не допустить того, аби Захід використовував Україну для створення загроз для РФ.