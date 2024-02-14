Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що вони нібито готові до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі"
Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.
"Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації", - сказав Лавров.
За його словами, оскільки "західні країни" не хочуть враховувати інтереси РФ та реалії, що склалися "на землі", то варіантів домовитися пока немає. Він також заявив, що нібито США і "його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки".
- Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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