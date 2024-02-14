Росія намагається перекласти відповідальність за війну в Україні на США, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що російська пропаганда заявляє, що Путін у 2023 році через посередників нібито намагався домовитися зі США про припинення вогню в Україні та замороження конфлікту. Однак американська сторона ці пропозиції відхилила.

"Пропагандистські медіа посилаються на міжнародне інформагентство Reuters, яке своєю чергою повідомляє, що отримало інформацію від трьох анонімних джерел у Росії. Жодне джерело у США факт переговорів з Кремлем не підтверджує", - йдеться у повідомленні.

За словами ЦПД, Росія маніпулює, звинувачуючи США у відмові від миру в Україні. Натомість джерела Reuters чітко вказали причини небажання США вести діалог з Володимиром Путіним - США не ведуть переговори за спиною України та не вірять у щирість намірів Путіна.

"РФ намагається переконати світ, що Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Таким чином держава-агресор хоче перекласти відповідальність за продовження війни на американську сторону", - пояснили в ЦПД.