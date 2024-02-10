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Головна Війна з Росією Путін збирається відвідати Ердогана, щоб запропонувати новий формат переговорів щодо України на вигідних умовах для себе, - Фейгін
Ексклюзив

Путін збирається відвідати Ердогана, щоб запропонувати новий формат переговорів щодо України на вигідних умовах для себе, - Фейгін

10 лютого, 2024 субота
19:00
Війна з Росією Ердоган і Путін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському вважає, що переговори швидше за все відбудуться на нових підставах, і Москва їх вестиме по-іншому

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що Путін їде з двома країнами домовлятися. Він до цього був у Саудівській Аравії. Тепер хоче поїхати до Туреччини, щоб вибрати чи запропонувати формат переговорів щодо України - або стамбульський, який уже був, або саміт у Джидді, який відбувся в серпні минулого року, який приймала Саудівська Аравія, і там проводити переговори з Трампом, як із майбутнім президентом. Це вже буде в листопаді", - пояснив Фейгін.

За його словами, якщо раптом вибори в США закінчаться перемогою Трампа, то 20 січня 2025 року пройде інавгурація і Путін буде готовий проводити з ним переговори.

"І майданчиком може стати Стамбул, Джидда чи Ер-Ріяд - це Глобальний Південь, а не Женева, як це було з Байденом. Путін зацікавлений у підтримці такої ідеї з боку Глобального Півдня. Ініціатори саміту в Джидді - це Саудівська Аравія та інші країни. А стамбульський формат уже був у 2022 році, і Путін тепер до нього апелює, і каже: от дурні, ви з нами тоді не домовилися", - зауважив Фейгін.

Російський опозиційний політик припустив, що окрім інших питань, пов'язаних із відносинами Туреччини й Москви, Ердогана й Путіна, пріоритетним питанням буде відновлення переговорів на їхньому майданчику на вигідних умовах для Путіна.

"Мені здається, що він про це домовляється. Тому, нові переговори швидше за все будуть уже на нових підставах. І Москва їх вестиме по-іншому. Путіну дали перепочити щонайменше пів року – він зумів створити горезвісну лінію оборони Суровікіна в три ряди, мінні поля й море іншого. Тим самим створив для себе сприятливу позицію також для переговорів. Тому він може тепер тиснути", - наголосив Фейгін.

  • 20 січня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційними візитами президентів Росії та Ірану. Тоді зазначалося, що приїзд Путіна запланований на 12 лютого.
  • 29 січня у Кремлі заявили, що однією з основних тем переговорів Путіна з Ердоганом буде Україна.
  • 7 лютого президент РФ Володимир Путін відклав візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого.

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
окуповані території
Дональд Трамп
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США
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