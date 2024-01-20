На зустріч з Ердоганом прибудуть Путін та Раїсі, - ЗМІ

Турецький лідер чекає Ібрагіма Раїсі наприкінці січня, а Володимира Путіна - у лютому, написала у суботу, 20 січня 2024 року, стамбульська газета Türkiye.

"Очікується, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого - президент Росії Володимир Путін", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання Türkiye є більш обізнаним щодо програми візиту Раїсі, ніж про те, чого чекати від зустрічі Ердогана з Путіним.

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"Згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною нагодою для обговорення питань спільного порядку денного. Зважаючи на 530-кілометровий кордон між Туреччиною та Іраном, джерела заявляють, що Раїсі буде передано прохання (Ердогана - реж.) щодо ефективного продовження спільної боротьби з усіма терористичними організаціями, особливо з терористичною організацією "Робітнича партія Курдистану" та її продовженням в Ірані, "Партією вільного життя в Курдистані", - розповідає газета Türkiye.

Багатомільйонний курдський народ, нагадаємо, досі не має власної держави. Його багаті на нафту етнічні землі поділені між Туреччиною, Сирією, Іраком та Іраном.

Також, як наголошується у матеріалі Türkiye, одночасно з візитом Раїсі в Анкарі також відбудеться 8-е засідання Ради співробітництва високого рівня між Туреччиною та Іраном, за підсумками якого між обома країнами має бути підписано "близько 10 угод у галузях культури, науки, медіа, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки".