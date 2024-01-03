В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 70 людей

Про це інформує Iran International.

Зазначається, що вибухи сталися біля цвинтаря, де поховано воєначальника Касема Сулеймані, колишнього командувача силами "Кудс" Армії вартових іранської революції, який загинув під час атаки США 3 січня 2020 року в Багдаді.

За даними ЗМІ, вибухи пролунали саме в той час, коли на це місце прийшли паломники в роковини смерті відомого військового командира.

Офіційне інформаційне агентство Ірану підтвердило, що на вході на кладовище за допомогою дистанційного керування було підірвано дві валізи з бомбами. Однак місцевий депутат стверджує, що на кладовищі сталося чотири вибухи.

Водночас губернатор з політичних питань і безпеки заявив, що причини вибуху з’ясовують, але не виключив терористичну атаку.

Станом на зараз відомо про загибель 73 людей, ще 171 - отримали поранення.