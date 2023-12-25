Ізраїльська армія в Сирії ліквідувала радника гвардії Ірану, - Reuters
У Сирії через ізраїльський авіаудар поблизу столиці Дамаск загинув старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві
Про це повідомляє Reuters.
Мусаві, за словами джерел, відповідав за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном.
У повідомленні зазначено, що державне телебачення Ірану перервало регулярну трансляцію новин, аби сповістити про загибель Мусаві. Його описали як одного із найстаріших радників гвардії в Сирії.
Водночас Революційна гвардія заявила, що Ізраїль заплатить за вбивство Мусаві, який мав звання бригадного генерала. Ізраїльські військові наразі не прокоментували ситуацію.
- Нещодавно прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна прагне поглибити бойові дії в секторі Гази найближчими днями.
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