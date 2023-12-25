Ізраїльська армія в Сирії ліквідувала радника гвардії Ірану, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Мусаві, за словами джерел, відповідав за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном.

У повідомленні зазначено, що державне телебачення Ірану перервало регулярну трансляцію новин, аби сповістити про загибель Мусаві. Його описали як одного із найстаріших радників гвардії в Сирії.

Водночас Революційна гвардія заявила, що Ізраїль заплатить за вбивство Мусаві, який мав звання бригадного генерала. Ізраїльські військові наразі не прокоментували ситуацію.