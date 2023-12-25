Ізраїль поглибить бойові дії проти ХАМАС, - Нетаньягу
Ізраїль прагне поглибити бойові дії в Секторі Газа найближчими днями
Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє The Times of Israel.
Глава ізраїльського уряду відвідав сектор Гази, де триває операція Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС. Він зазначив, що війна проти ісламістського руху ще не близька до завершення.
"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротьбу і поглиблюємо наші бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії", - сказав він на засіданні фракції Лікуд в Кнесеті після візиту до сектору Гази.
Прем’єр-міністр Ізраїлю також зауважив, що відвідав бригаду резервістів у секторі Гази, де солдати просили "не зупинятися і продовжувати до кінця".
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки переконали його країну не розширювати військову діяльність.
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