Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
У неділю, 24 грудня, під час щотижневого засідання кабінету міністрів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував повідомлення про те, що Сполучені Штати переконали Ізраїль не розширювати військову діяльність
Про це повідомляє Reuters.
"Я бачив неправдиві публікації, в яких стверджується, що США заважали та заважають нам проводити оперативні операції в регіоні, - заявив Нетаньягу. - Це не відповідає дійсності. Ізраїль - суверенна держава. Наші рішення у війні ґрунтуються на наших оперативних міркуваннях, і я не буду на цьому зупинятися".
За день до цього газета The Wall Street Journal повідомила, що президент США Джо Байден переконав Нетаньягу не атакувати бойовиків угруповання "Хезболла" в Лівані через побоювання, що вони можуть здійснити напад на Ізраїль, подібний до нападу ХАМАСу в Газі 7 жовтня.
У відповідь на це Нетаньягу наголосив у неділю, що дії Ізраїлю "не продиктовані зовнішнім тиском".
"Рішення про те, як використовувати наші сили, є незалежним рішенням ЦАХАЛу і нікого іншого", - підкреслив Нетаньягу.
- Зокрема, у неділю, 24 грудня, стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю активізувала наступ проти ХАМАСу на півдні Гази. Бійці ЦАХАЛу концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу.
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