Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

"Я бачив неправдиві публікації, в яких стверджується, що США заважали та заважають нам проводити оперативні операції в регіоні, - заявив Нетаньягу. - Це не відповідає дійсності. Ізраїль - суверенна держава. Наші рішення у війні ґрунтуються на наших оперативних міркуваннях, і я не буду на цьому зупинятися".

За день до цього газета The Wall Street Journal повідомила, що президент США Джо Байден переконав Нетаньягу не атакувати бойовиків угруповання "Хезболла" в Лівані через побоювання, що вони можуть здійснити напад на Ізраїль, подібний до нападу ХАМАСу в Газі 7 жовтня.

У відповідь на це Нетаньягу наголосив у неділю, що дії Ізраїлю "не продиктовані зовнішнім тиском".

"Рішення про те, як використовувати наші сили, є незалежним рішенням ЦАХАЛу і нікого іншого", - підкреслив Нетаньягу.