Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс

Про це пише DW.

"Ми просуваємося на південь і концентруємо основні сили операції на інший бастіон ХАМАСу - Хан-Юніс", - сказав представник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус.

За його словами, бої на півночі Сектора Гази триватимуть, "імовірно, з меншою інтенсивністю".