Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
Армія оборони Ізраїлю активізувала наступ проти ХАМАСу на півдні Гази. Бійці ЦАХАЛу концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу
Про це пише DW.
"Ми просуваємося на південь і концентруємо основні сили операції на інший бастіон ХАМАСу - Хан-Юніс", - сказав представник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус.
За його словами, бої на півночі Сектора Гази триватимуть, "імовірно, з меншою інтенсивністю".
- Армія оборони Ізраїлю у середу, 20 грудня, наказала негайно евакуювати населення з території, яка охоплює близько 20% центральної та південної частини міста Хан-Юніс.
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