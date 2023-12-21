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Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази

21 грудня, 2023 четвер
06:32
Світ сектор Газа

Армія оборони Ізраїлю у середу, 20 грудня, наказала негайно евакуювати населення з території, яка охоплює близько 20% центральної та південної частини міста Хан-Юніс

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що до початку бойових дій на цій території проживало майже 111 542 людини. Крім цього, там знаходяться 32 притулки, в яких розмістили близько 141 451 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переміщені з півночі.

"Інструкції, що додаються до карти, закликають жителів негайно переїхати до притулків на південь від Хан-Юніса, зокрема в районах Еш-Шабура, Тель-ас-Султан і Аз-Захур у губернаторстві Рафах, які вже переповнені", - йдеться у повідомленні.

  • 17 грудня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.
  • Проте ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 заручників.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
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Війна в Ізраїлі
Хамас
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