Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази
Армія оборони Ізраїлю у середу, 20 грудня, наказала негайно евакуювати населення з території, яка охоплює близько 20% центральної та південної частини міста Хан-Юніс
Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.
Зазначається, що до початку бойових дій на цій території проживало майже 111 542 людини. Крім цього, там знаходяться 32 притулки, в яких розмістили близько 141 451 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переміщені з півночі.
"Інструкції, що додаються до карти, закликають жителів негайно переїхати до притулків на південь від Хан-Юніса, зокрема в районах Еш-Шабура, Тель-ас-Султан і Аз-Захур у губернаторстві Рафах, які вже переповнені", - йдеться у повідомленні.
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