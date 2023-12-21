Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що до початку бойових дій на цій території проживало майже 111 542 людини. Крім цього, там знаходяться 32 притулки, в яких розмістили близько 141 451 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переміщені з півночі.

"Інструкції, що додаються до карти, закликають жителів негайно переїхати до притулків на південь від Хан-Юніса, зокрема в районах Еш-Шабура, Тель-ас-Султан і Аз-Захур у губернаторстві Рафах, які вже переповнені", - йдеться у повідомленні.