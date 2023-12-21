ХАМАС відмовився від перемир'я з Ізраїлем і висунув нові вимоги, - WSJ
Палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 заручників
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників з Ізраїлю, доки угода про припинення вогню не набуде чинності. Позицію угруповання представив керівник політичного крила ХАМАС Ісмаїл Ханія в бесіді з єгипетською розвідкою. Він прибув до Каїра для узгодження припинення вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для Сектора Газа.
Видання зазначає, що це не провал у переговорах, а спроба ХАМАС домогтися від Тель-Авіву більших поступок. Зокрема, палестинський рух готовий обговорювати повернення ізраїльських заручників лише після припинення вогню.
Крім того, палестинське угруповання "Ісламський джихад" вимагає від Ізраїлю в обмін більш ніж на 100 заручників звільнити зі своїх в'язниць усіх учасників руху. Їхня кількість сягає кілька тисяч осіб.
- 17 грудня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе