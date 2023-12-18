Ізраїль та ХАМАС близькі до нового перемир'я, - Reuters
У неділю, 17 грудня, стало відомо, що Ізраїль, і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у єгипетських службах безпеки.
Єгипет і Катар, які раніше обговорювали тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягають на прискоренні надання допомоги та відкритті контрольно-пропускного пункту Керем-Шалом до початку будь-яких переговорів.
Ізраїльський чиновник заявив, що допомогу було дозволено доставити в Газу.
ХАМАС наполягає на визначенні списку заручників, які мають бути звільнені в односторонньому порядку, і вимагає, щоб ізраїльські війська відійшли за заздалегідь визначену лінію.
Ізраїль погодився на те, щоб список склав ХАМАС, але він зажадав встановити часові рамки та побачити список перед тим, як встановлювати час і тривалість припинення вогню.
Однак Ізраїль відмовляється виводити війська. Водночас, ХАМАС заявляє, що повне припинення вогню є передумовою для звільнення заручників.
"Для мене важливо чітко заявити, що ЦАХАЛ рішуче налаштований виконати завдання з ліквідації ХАМАСу", - заявив на недільній пресконференції офіційний представник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі.
"Ми відкриті до будь-яких зусиль, спрямованих на припинення ізраїльської агресії. Це основа для будь-якої дискусії", - заявив офіційний представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі.
- Напередодні, 17 грудня, стало відомо, що очільник ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, після чого Ізраїль підтвердив, що ведуться нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.
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