Ізраїль підтвердив проведення переговорів щодо нового перемир'я у Газі

Про це повідомляє Reuters.

Очільник ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, після чого Ізраїль підтвердив, що ведуться нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив на суботній пресконференції, що війна в Газі є питанням виживання і повинна вестися до перемоги. Він зазначив, що Газа буде демілітаризована і перебуватиме під контролем ізраїльських сил безпеки.

Наступ Ізраїлю в Газі допоміг укласти угоду про часткове звільнення заручників у листопаді, сказав Нетаньяху, пообіцявши продовжувати інтенсивний військовий тиск на ХАМАС. Він пообіцяв знищити це войовниче палестинське угрупування, яке контролює густонаселений сектор.

"Інструкції, які я даю переговорній групі, засновані на цьому тиску, без якого у нас немає нічого", - підкреслив він.

Нетаньяху ухилився від відповіді на питання про зустріч, але підтвердив, що дав інструкції команді перемовників.

"У нас є серйозні претензії до Катару, - заявив він, натякаючи на зв'язки цієї багатої на газ держави Перської затоки з ХАМАС і заклятим ворогом Ізраїлю Іраном. - Але зараз ми намагаємося завершити звільнення наших заручників".

У заяві ХАМАС йдеться про те, що він "підтверджує свою позицію не розпочинати жодних переговорів щодо обміну полоненими, доки агресія проти нашого народу не припиниться раз і назавжди", додавши, що "ми не будемо розпочинати жодних переговорів щодо обміну полоненими".