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Ізраїль підтвердив проведення переговорів щодо нового перемир'я у Газі

17 грудня, 2023 неділя
13:12
Світ Ізраїль

Очільник ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, після чого Ізраїль підтвердив, що ведуться нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Про це повідомляє Reuters.

Очільник ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, після чого Ізраїль підтвердив, що ведуться нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив на суботній пресконференції, що війна в Газі є питанням виживання і повинна вестися до перемоги. Він зазначив, що Газа буде демілітаризована і перебуватиме під контролем ізраїльських сил безпеки.

Наступ Ізраїлю в Газі допоміг укласти угоду про часткове звільнення заручників у листопаді, сказав Нетаньяху, пообіцявши продовжувати інтенсивний військовий тиск на ХАМАС. Він пообіцяв знищити це войовниче палестинське угрупування, яке контролює густонаселений сектор.

"Інструкції, які я даю переговорній групі, засновані на цьому тиску, без якого у нас немає нічого", - підкреслив він.

Нетаньяху ухилився від відповіді на питання про зустріч, але підтвердив, що дав інструкції команді перемовників.

"У нас є серйозні претензії до Катару, - заявив він, натякаючи на зв'язки цієї багатої на газ держави Перської затоки з ХАМАС і заклятим ворогом Ізраїлю Іраном. - Але зараз ми намагаємося завершити звільнення наших заручників".

У заяві ХАМАС йдеться про те, що він "підтверджує свою позицію не розпочинати жодних переговорів щодо обміну полоненими, доки агресія проти нашого народу не припиниться раз і назавжди", додавши, що "ми не будемо розпочинати жодних переговорів щодо обміну полоненими".

  • У суботу, 16 грудня, в Норвегії була запланована зустріч ізраїльських і катарських офіційних осіб з метою відновити переговори про звільнення заручників, що утримуються в Газі, в обмін на припинення вогню і звільнення палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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