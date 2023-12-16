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Ізраїль і Катар розглядають можливість відновлення угоди про звільнення заручників у Газі, - Wall Street Journal

16 грудня, 2023 субота
14:20
Світ Ізраїль

У суботу, 16 грудня, в Норвегії запланована зустріч ізраїльських і катарських офіційних осіб з метою відновити переговори про звільнення заручників, що утримуються в Газі, в обмін на припинення вогню і звільнення палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль

Про це повідомляє Wall Street Journal

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані має зустрітися в Осло з Давидом Барнеа, директором ізраїльської розвідки "Моссад".

Зустріч в Осло стане першою зустріччю між високопосадовцями Ізраїлю та Катару після останнього двотижневого перемир'я, укладеного за посередництва Катару та Єгипту.

У п'ятницю, 15 грудня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що напередодні він говорив з Барнеа "про те, як рухатися далі, щоб забезпечити звільнення всіх заручників", додавши, що він не має ні оптимістичних, ні песимістичних прогнозів щодо подальших звільнень у найближчому майбутньому.

Перспективи відновлення перемир'я також залежать від готовності ХАМАСу розглянути можливість обміну американо-ізраїльських громадян, ізраїльтян чоловічої статі та інших категорій заручників, яких ХАМАС вважає найціннішими козирями для досягнення масштабного звільнення палестинських в'язнів і тривалого припинення вогню.

Катар і Єгипет запропонували ХАМАСу нові ідеї, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників, окрім жінок і дітей, що залишаються в полоні. За словами єгипетських чиновників, серед цих ідей - звільнення літніх і цивільних чоловіків в обмін на деяких високопоставлених палестинських в'язнів.

Серед інших ідей - угода, яка може включати повернення трьох викрадених 7 жовтня старших ізраїльських офіцерів в обмін на 10 палестинських в'язнів-ветеранів.

Військове крило ХАМАСу, однак, не відреагувало на натяки, зроблені в останні дні, щоб спробувати відновити конкретні переговори про звільнення заручників.

  • Згідно з даними Ізраїлю, станом на 15 грудня в Газі залишаються 132 заручники. У офісі прем'єр-міністра вважають, що ті, кого оголосили загиблими, все ще залишаються заручниками.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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