Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих
Згідно з даними Ізраїлю, в Газі залишаються 132 заручники. У офісі прем'єр-міністра вважають, що ті, кого оголосили загиблими, все ще залишаються заручниками
Про це повідомляє CNN.
Зі 132 викрадених 113 чоловіків і 19 жінок, серед них:
- 2 дітей віком до 18 років
- 10 старше 75 років
- 121 ізраїльтянин і 11 іноземців (8 Таїланд, 1 Непал, 1 Танзанія, 1 Франція/Мексика).
Офіс прем'єр-міністра також надав оновлену інформацію про 118 звільнених або знайдених заручників.
Згідно із заявою, 110 були звільнені живими, з них 86 ізраїльтян і 24 іноземці. Вісім викрадених були вбиті та були знайдені солдатами ЦАХАЛу, згідно з повідомленням офісу прем'єр-міністра.
- Напередодні, 13 грудня влада Ізраїлю повідомила, що 19 людей зі 135, які перебували у полоні у бойовиків ХАМАС у Газі, загинули.
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