Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих

Про це повідомляє CNN.

Зі 132 викрадених 113 чоловіків і 19 жінок, серед них:

2 дітей віком до 18 років

10 старше 75 років

121 ізраїльтянин і 11 іноземців (8 Таїланд, 1 Непал, 1 Танзанія, 1 Франція/Мексика).

Офіс прем'єр-міністра також надав оновлену інформацію про 118 звільнених або знайдених заручників.

Згідно із заявою, 110 були звільнені живими, з них 86 ізраїльтян і 24 іноземці. Вісім викрадених були вбиті та були знайдені солдатами ЦАХАЛу, згідно з повідомленням офісу прем'єр-міністра.