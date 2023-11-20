Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ердоган і хрестоносці
OPINION

Ердоган і хрестоносці

Ігор Гулик
20 листопада, 2023 понедiлок
20:08
Погляд Ігор Гулик

Немає нічого більш невдячного, аніж прогнозувати поведінку політика-популіста

А оскільки таких нині у світі – хоч греблю гати, то уявіть собі, наскільки марними виглядають спроби вибудувати більш-менш адекватні прогнози бодай на найближче майбутнє.

До прикладу, лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Автократ і популіст, він чинить на догоду моменту, так, як це вигідно йому особисто, для його рейтингу, і що там гріха таїти, — не без меркантильного інтересу.

Така поведінка виглядала б доволі примітивною, на кшталт відомого "слуги двох панів", якби мова йшла не про впливового гравця, керівника потужної країни, здатного не тільки на контроверсійні фрази, а й на рішучі жести, від яких часто залежать долі мільйонів. І не тільки турецьких громадян, а й громадян інших країн світу.

Ердоган, через ментальні особливості, часто позиціює себе спадкоємцем великого турецького реформатора, фундатора сучасної турецької світської проєвропейської держави Мустафи Кемаля (Ататюрка), який власне остаточно поховав Османську імперію, спорудивши на її руїнах модерну республіку. Це імпонує Реджепу Тайїпу, однак, — як я вже зауважував, — людина моменту, популіст та гендляр за складом натури, він не може втриматися від доволі сумнівних з погляду вірності кемалізму ідей та вчинків.

Читайте також: Домовленості з диктаторами нічого не варті

Усім відома його позиція щодо російської агресії в Україні. З одного боку – Ердоган виступає, як "голуб миру", пропонуючи свої послуги посередника для "замирення". Він несамовито боронить ідею зернового коридору, однак навіть горобці на елеваторах співають про астрономічні зиски від торгівлі вкраденим росіянами в Україні зерном, які осідають у кишенях турецької верхівки. З іншого боку, Ердоган за кожної нагоди вказує на особливі стосунки з воєнним злочинцем Володимиром Путіним, відмовляється підтримувати запроваджені антиросійські санкції, балансує в питанні зміцнення та розширення НАТО, час від часу витягаючи на світ Божий погрози заблокувати вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Це той Ердоган, який свого часу запакував Туреччину "патріотами", — їх там найбільше серед інших партнерів по НАТО, — той Ердоган, який вправно використовуючи жупел боротьби з тероризмом, дозволяє собі влаштовувати каральні акції проти курдів на території суверенних країн (Сирії до прикладу), ігноруючи таким чином принцип колективної оборони НАТО.

Ердоган полюбляє витикати ЄС довгий шлях (понад 20 років) своєї країни до Унії, однак той же Реджеп Тайїп плював з високої гірки на демократичні цінності Євросоюзу, коли йдеться про поводження з опозицією. Сказавши про "зелене світло" для Швеції на шляху вступу до НАТО, він тут же попросив (вимагав?) від Брюсселя відновити перемовини про перспективи Анкари в ЄС.

А буквально днями, щойно повернувшись з Німеччини, де у вічі мовив про конструктив та "дружбу навіки", Ердоган раптом заговорив про новітніх "хрестоносців". "Весь західний світ, хрестоносна імперіалістична структура разом. На жаль, я побачив це під час свого візиту (до Німеччини. – Авт.) напередодні ввечері. Я побачив це і в президенті (Франку-Вальтеру Штайнмаєру – Авт.)". Ви гадаєте, що це було сказано в контексті солідарності з одновірцями з Палестинської автономії? Далебі, — Ердоганові хотілося б справити таке враження. Однак причина банальна: Шольц натякнув на можливе блокування продажу Туреччині 40 винищувачів Eurofighter.

Ердоган демонструє не найкращі зразки візантійщини, коли йдеться про його позицію у війні, розпочатій ХАМАС проти Ізраїлю. Ясна річ, він не може прямо підтримати терористів (це б завадило його й без того пошарпаним шатам "демократа"). Але й підтримку ізраїльської сторони з боку країн ЄС та НАТО він трактує геть екзотично.

Читайте також: Росія випала зі схеми двополярного світу Китаю

У тому ж Берліні Ердоган прозоро натякнув: "Оскільки ми знаходимося тут у певній психології провини, ви не можете так судити, але ми не маємо боргу перед Ізраїлем. Якби це було так, то, можливо, ми б не могли так легко розмовляти. Ми також не проходили через історію Голокосту".

А вже повернувшись з європейського турне, Ердоган не добирав слів: "Ми позбавимося Нетаньягу. Ізраїль позбудеться його, і всі євреї світу теж позбудуться його. Наразі всі годують його зброєю, годують грошима, але ця ситуація (війна проти ХАМАС.Авт.) змушує країни, які підтримують його, теж платити ціну".

Схоже, війна на Близькому Сході, слідом за російською агресією в Україні, набирає рис, притаманних глобальному конфлікту. І світоглядна казуїстика Ердогана свідчить, що Анкара та її очільник вже майже визначилися з полюсом протистояння. Це не тільки сумно, а й вкрай небезпечно, оскільки, — вкотре нагадаю, — маємо справу з троянським конем автократії у стані демократій.

Спеціально для Еспресо.

Про автораІгор Гулик, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
ЄС
Ізраїль
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
НАТО
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
окупанти в Криму
20 листопада, 2023 понедiлок
Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук
ЗСУ
20 листопада, 2023 понедiлок
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки та мають успіхи у просуванні, - ISW
Чалий
Автор Антін Борковський
19 листопада, 2023 неділя
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
20:41
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель і показали відео абордажу
20:29
Володимир Зеленський і Ллойд Остін
Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ
19:55
Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
19:46
Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
19:42
Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака
19:20
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції на лівобережній Херсонщині, на основних ділянках фронту сталося 54 бойові зіткнення за добу
19:10
Оновлено
суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського
У Києві розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
18:44
гуманітарна допомога лікарням Буковини
Ввезення гумдопомоги в Україну: уряд продовжив термін використання паперових декларацій
18:30
Кадр з фільму "Фелікс"
Фільм "Фелікс" про загиблого воїна, знятий за донати, покажуть в кінотеатрах
18:21
Оновлено
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з Зеленським у Києві
18:19
новорічна ялинка в Києві
Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн
18:03
OPINION
Борислав Береза
Зеленський і "феномен Черчилля"
17:59
захоплена земля біля Львова
У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення
17:44
ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці
17:42
Ексклюзив
безпілотник
У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"
17:30
білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
17:29
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
17:25
верховна рада
У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
16:59
Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці
16:42
Путін
Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"
16:37
ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
16:32
Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
16:18
Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи
16:08
OPINION
Віктор Андрусів
Дух епохи і Арестович
16:07
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
16:00
Ексклюзив
втрати вотрога
​​Біля Авдіївки окупанти нашпиговують техніку вибухівкою і скеровують її на українські позиції, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:54
Руслан Стефанчук
Російської нацменшини в Україні немає і не може бути, – Стефанчук
15:10
Ексклюзив
Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, - військовий експерт Снєгирьов
14:53
Обстріл Нікополя 20 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: загинула жінка, поранено чоловіка
14:45
Пункт Незламності
В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності
14:35
погода мокрий сніг зима
Температура знизиться до "мінусів", на заході дощі перетворяться у мокрий сніг: прогноз погоди на 21 листопада від Наталки Діденко
14:07
Фото Марсу з супутника Mars Express
Марс зникне з небосхилу Землі на два тижні, у NASA назвали причину
14:06
Український анімаційний фільм "Мавка" стане доступним на Netflix
14:03
OPINION
Валерій Пекар
Спільнота втратила моральних лідерів, тому боїться моральних дилем
13:53
Оновлено
Кабмін звільнив керівників Держспецзв'язку: НАБУ і САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн
13:41
У ГУР повідомили про ураження двох радіолокаційних станцій у Курській області РФ
13:37
Катерина Білокур
Держмистецтв оголосило імена претендентів на премію імені Катерини Білокур у 2023 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV