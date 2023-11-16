Росія випала зі схеми двополярного світу Китаю
Сі Цзіньпін на саміті АСЕАН: "Можливий конфлікт КНР і США спричинив би "нестерпні наслідки" для обох сторін, а світ досить великий для процвітання обох країн".
Китай хоче новий двополярний світ: із зоною впливу США і зоною впливу КНР?
Фактично, саме як демонстрацію таких амбіцій можна сприймати слова Сі. Але США — що Адміністрація Білого дому, що сенатори та конгресмени — не готові визнавати Китай рівним собі та надавати йому відповідні до ролі "другого гегемона" преференції.
У контексті перспектив Росії ця заява взагалі звучить прикро для Кремля: Росія стає об'єктом в "зоні історичних інтересів" Китаю. Саме так її подав Сі.
Фактично, РФ від претензій хоча б на регіональне, а може і світове (за допомогою ядерного кийка) лідерство сповзла до ролі закритого маргінального ресурсного анклаву хазяїна-Китаю. З активно формованим культом месії-страждальця за правду.
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Для нас це означає перспективу маргіналізації можливого переговорного процесу: "Кому там цікаво, на що претендує ресурсний придаток? Віддайте, що там хоче США для України, ми вже про все тут за вас домовились". Так, про щось конкретне говорити дуже зарано. Але загалом ситуація рухається саме в бік подібного розвитку подій.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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