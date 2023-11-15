Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена
OPINION

"Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена

Ігор Гулик
15 листопада, 2023 середа
20:01
Погляд Ігор Гулик

У Москві довго думали, що відповісти на "екзотичну" пропозицію ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена взяти в Альянс неокуповану частину України. Причому взяти негайно, без жодних застережень та умов

І ось нарешті "рот Лаврова" Марія Захарова видала на-гора взагалі-то очікувану філіппіку: "Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний".

Марія Захарова, мабуть, забула, що ніхто й не мав наміру запитувати ні у неї особисто, ні в її безпосереднього начальника – "сумної конячки", ні тим паче у Путіна, що робити Києву, куди долучатися, а куди ні. Частинами, цілком чи "у якому завгодно вигляді". Після 24 лютого 2022 року всі запитання, а тим паче відповіді на них стали, м’яко кажучи, недоречними та шкідливими.

Те, що пропонує Расмуссен, — варте уваги. По-перше, тому, що пропозиція, як на мене, висловлена хоч і неофіційною особою, однак чоловіком, що знає внутрішню кухню Альянсу і, мабуть, спілкувався, перш ніж озвучити свою ідею, з фахівцями – військовими та політиками. По-друге, буквально вчора ексгенсека підтримала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Зробила це пані Оллонгрен у колі своїх колег – очільників оборонних відомств, що зібралися у Брюсселі, аби обговорити перспективи постачання ЗСУ боєприпасів. "Я дуже вітаю таку творчу ідею. Побачимо…" - сказала Оллонгрен.

Читайте також: Україна в НАТО — вже зараз

Не буду стверджувати напевне, але у тому ж тоні висловився і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, відомий українцям своєю дещо сумнівною формулою "примирення", висловленою ще 2015 року. Тоді модель Штайнмаєра зазнала заслуженої нищівної критики. Але вочевидь нова реальність, тобто повномасштабна агресія Росії, змусили цього діяча переглянути власні позиції, і тепер він говорить прямо: "Україна потребує нашої підтримки ще більше зараз, коли на Близькому Сході також іде війна, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує. Путін розраховує на те, що світ повинен забути про Україну… Ми не змиримося з незаконною та агресивною війною Росії".

Така позиція надихає й утверджує думку, що Расмуссен знайшов певну точку, довкола якої можна вибудовувати цілий план євроатлантичної інтеграції Києва. З чітким розумінням того, що довга й позиційна війна виснажуватиме не тільки Україну, але і її союзників.

Що головне - ніхто й не заїкається про здачу тимчасово окупованих територій, йдеться про те, що під парасолькою НАТО, яку Росія навряд чи зважиться випробовувати, Україна зможе не тільки забезпечити належну та безпечну логістику для ЗСУ, але й виробництво потрібної для майбутнього визволення ТОТ зброї та амуніції. Тим часом санкції проти Москви виснажуватимуть її ресурс.

Я вже не кажу про цілком прогнозований психологічний ефект від ймовірного несподіваного нового статусу України у самій Росії. Адже мільйони зазомбованих путінською пропагандою громадян РФ наочно переконаються, що авантюрна та злочинна СВО, розпочата кремлівським "стратегом", спричинила діаметрально зворотний результат. НАТО виявиться під дверима Росії, і винним у цьому буде не хто інший, а лише Путін.

Читайте також: Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії

Ідея Расмуссена своєчасна ще й з точки зору політичних перспектив у самих країнах-союзницях. У Кремлі навіть не приховують, що очікують перемоги Трампа на президентських виборах у США 2024 року. І справді, якщо, боронь Боже, Донні зможе повернутися у Білий дім, то Україна навряд чи зможе сподіватися на бодай якусь допомогу від Америки. Автор гасла MAGA вже недвозначно заявляє про згортання партнерства, про "повернення багатств Америки", про те, що європейські союзники компенсуватимуть Вашингтону витрати на Україну. Зрештою, команда популіста та ізоляціоніста, "друга Путіна" давно висловлює скепсис щодо доцільності існування самого Альянсу. Тому навряд чи за Трампа НАТО взагалі матиме час і натхнення думати про розширення.

Отже, нервова реакція Захарової може означати лише одне: колишній генеральний секретар Альянсу втрапив у "десятку" зі своєю пропозицією. Тепер м’яч на полі Києва, української влади, яка мала б якомога активніше обговорювати його ідею на міжнародних майданчиках, у кулуарах посольств та урядів, взятися за активне лобіювання дискусії й усіляко пропагувати такий варіант. Однак, на жаль, поки що ми почули лише риторичні запитання радника глави ОПУ Михайла Подоляка і нічого більше.

Спеціально для Еспресо.

Про автораІгор Гулик – журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

  

Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
окуповані території
Марія Захарова
НАТО
Читайте також:
сніг
14 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
14 листопада, 2023 вiвторок
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
21:01
Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу
20:55
туризм Росія Єгипет війна в Ізраїлі світ
Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ просуваються до Токмака. Ворог активізувався на трьох напрямках фронту. Колонка Сергія Згурця
20:28
Путін
У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента
19:48
росія прапор занепад
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
19:43
Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб
19:41
Володимир Зеленський Африка зерно
"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як при "зерновому коридорі": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки
19:20
Інтерв’ю
Оксани Віннік
"Дітей маю, онуків теж, то що ж не можу нагодувати військових?" - історія кухарки з передової Оксани Віннік
19:09
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Суд залишив під вартою одеського військкома Борисова
19:08
Ексклюзив
Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 630-го дня війни: сили оборони під Вугледаром знищили 90% техніки ворога, ліквідована ціла казарма окупантів на Херсонщині
19:00
"Українська бронетехніка" вийшла на серійні обсяги постачання продукції
19:00
Ексклюзив
ЄС - Україна
У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
18:47
Німеччина зброя для Українивійна з Росією
Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal
18:45
EU4Business
Як отримати грант на власний бізнес в Україні за програмою EU4Business: умови та розмір допомоги
18:43
ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
18:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра
18:19
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов
18:06
Санкції
У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ
18:02
OPINION
Орест Сохар
Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?
17:46
Оновлено
наручники
У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони
17:33
Вибухи, Севастополь
Ліквідовано весь екіпаж: росЗМІ з'ясували імена жертв удару по судноремонтному заводу в Севастополі
17:10
Ексклюзив
Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко
16:53
Оновлено
Зеленський
Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
16:51
ЄБРР
ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну
16:43
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
16:39
Офіційний м'яч Євро-2024
УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
16:22
електронне посвідчення водія
Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
16:22
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
16:21
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА
16:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російські спецслужби та "Майдан-3"
15:59
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
15:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
15:51
зруйнований міст, Харківська область
На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами
15:48
В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
15:46
Оновлено
Донеччина
Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: 2 людей загинуло, є поранені
15:36
"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант "Варти"
15:31
​​​​​​​Абрамович, "Челсі"
Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 
15:28
ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV