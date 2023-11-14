Міністерка оборони Нідерландів назвала "творчою ідеєю" пропозицію часткового вступу України до НАТО
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після прибуття на зустріч міністрів оборони країни ЄС в Брюсселі назвала пропозицію ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена щодо часткового приєднання України до Альянсу "творчою ідеєю"
Про це йдеться на сайті Європейського Союзу.
“Я дуже вітаю таку творчу ідею. Побачимо”, - сказала Оллонгрен.
Зокрема, вона заявила, що вкрай важливо продовжувати постачання боєприпасів та підтримувати Україну.
“Україні просто необхідно мати можливість розраховувати на стабільне постачання необхідних їй боєприпасів. І це означає, що Україна залежить від наших обіцянок.
Також вона наголосила, що критично важливо збільшити обсяг допомоги Україні.
"Ці боєприпаси украй необхідні тому ми повинні зробити все можливе, щоб вони отримали якнайбільше і якнайшвидше”, - підсумувала Оллонгрен.
- Напередодні, 11 листопада, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що часткове членство, без окупованих Росією територій, показало б РФ те, що вона не зможе зупинити приєднання України до альянсу.
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