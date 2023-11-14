Міністерка оборони Нідерландів назвала "творчою ідеєю" пропозицію часткового вступу України до НАТО

Про це йдеться на сайті Європейського Союзу.

“Я дуже вітаю таку творчу ідею. Побачимо”, - сказала Оллонгрен.

Зокрема, вона заявила, що вкрай важливо продовжувати постачання боєприпасів та підтримувати Україну.

“Україні просто необхідно мати можливість розраховувати на стабільне постачання необхідних їй боєприпасів. І це означає, що Україна залежить від наших обіцянок.

Також вона наголосила, що критично важливо збільшити обсяг допомоги Україні.

"Ці боєприпаси украй необхідні тому ми повинні зробити все можливе, щоб вони отримали якнайбільше і якнайшвидше”, - підсумувала Оллонгрен.