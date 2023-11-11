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Ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до альянсу без окупованих Росією територій

11 листопада, 2023 субота
14:28
Світ Андерс Фог Расмуссен

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен каже, що часткове членство, без окупованих Росією територій, показало б РФ те, що вона не зможе зупинити приєднання України до альянсу

Про це повідомляє The Guardian.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО між 2009 і 2014 роками, наполягав на тому, що план часткового членства України не призвів би до заморожування конфлікту, а натомість попереджував би Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу.

Він вважає, що справу про членство України в НАТО не можна знову відкладати наступного року.

Причиною стримання є те, що країні, яка перебуває у стані війни, майже неможливо запропонувати членство, оскільки згідно зі статтею 5 НАТО про колективну самооборону всі країни-члени НАТО зобов’язані стати на активний захист країни в конфлікті. Противники надання членства зараз говорять, що членство в НАТО для всієї України фактично означало б повідомлення НАТО Росії про війну.

Якщо виключити з НАТО територію, яку контролює Росія, загроза конфлікту між Росією та НАТО буде зменшена, стверджує Расмуссен.

Расмуссен заперечував, що цей крок заморозить конфлікт і передасть українську територію Росії. Він сказав: "Абсолютна дійсність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українській території всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту".

Проте він зауважив, що Росія повинна мати чітке повідомлення про те, що на будь-яке порушення території НАТО буде відповідь. За його словами, ця пропозиція певною мірою схожа на введення забороненої для Росії зони, щоб вона не могла літати над українською територією чи запускати ракети по українських містах.

Ведуться обговорення щодо залучення військових спеціалістів напередодні наступного саміту НАТО для опрацювання деталей ідеї, включно з тим, як можна провести чітку лінію фронту, визначаючи територію підконтрольну Україні й територію, яку вважають окупованою Росією.

Він назвав три головні причини, чому Україні пропонують членство.

По-перше, Україна в НАТО буде виступати оплотом проти все ще агресивної Росії, на його думку.

По-друге, він сказав: "Ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для Путіна атакувати".

По-третє, він стверджував, що українська армія зараз є найбільш загартованою армією в Європі і буде прикладом для інших європейських держав.

Він сказав, що загалом 25 країн, окрім країн G7, ведуть переговори про двосторонні угоди з безпеки з Україною в рамках парасолькової угоди під назвою Київський безпековий договір, який має виступати мостом до повноправного членства в НАТО. Договір передбачає масштабні передачі зброї, посилений обмін розвідданими та підтримку оборонної промисловості України, щоб вона могла більш незалежно виробляти зброю та боєприпаси.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Берліна заявив, що росіяни місяцями готували оборонні лінії, тому контрнаступ ЗСУ буде нелегким і війна в Україні триватиме ще довго.
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
Світ про Україну
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