Генсек НАТО про війну в Україні: "Маємо бути готовими до довгострокової перспективи"

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Берліна.

"Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – сказав він.



Генсек НАТО додав, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського президента Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", – сказав Столтенберг.