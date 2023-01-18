Заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з форуму в швейцарському Давосі передають AP, The Guardian та Голос Америки.

Антоніу Гутерреш виступив із промовою під час другого дня Всесвітнього економічного форуму.

В AP зазначили, що Антоніу Гутерреш не має оптимізму щодо бойових дій в Україні: "Кінець війні настане, усе у світі має своє завершення. Але я не бачу кінця війни в найближчому майбутньому".

"На цей час я не думаю, що у нас є шанс сприяти або бути посередником у серйозних переговорах для досягнення миру в короткостроковій перспективі", - сказав генсек.

Голос Америки передає, що, за словами генсека, найбільші геополітичні розбіжності та недовіра поколінь підривають зусилля з розв'язання глобальних проблем, які також включають нерівність, кризу прожиткового мінімуму, спричинену стрімкою інфляцією, енергетичну кризу, тривалі наслідки пандемії COVID-19, перебої в ланцюзі поставок тощо.

Зокрема Антоніу Гутерреш назвав сучасні кліматичні зміни "екзистенціальним викликом" та наголосив, що глобальний внесок у зупинку зростання температури землі "майже зійшло нанівець".

Пізніше Антоніу Гутерреш висловився у твіттері, він наголосив, що світ нині зіткнувся з найсерйознішими рівнями геополітичного розколу та недовірою серед поколінь.

"У Давосі я закликав лідерів подолати розбіжності та відновити співпрацю з метою сприяння миру, сталому розвитку та правам людини", - мовиться на його офіційній сторінці.

Нагадаємо, 16 січня у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час щорічного форуму у Давосі Україна лобіюватиме посилення глобального тиску на РФ.

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