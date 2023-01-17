У Давосі лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Почалася сьогодні робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста".

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Він також висловив впевненість в тому, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни коштом російських активів.

"Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне.

І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається", - додав він.

Зеленський також зазначив, що робиться все для того, щоб "ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин".

Сьогодні, 17 січня, Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України

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