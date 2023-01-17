Про це Володимир Зеленський сказав під час онлайн-зустрічі зі студентами Німеччини.

Він зазначив, що європейські політики тривалий час розглядали відносини із країнами – сусідами Росії "через російську оптику". А це своєю чергою "стало політичними добривами для зухвалості російського імперіалізму. Для впевненості теперішнього господаря Кремля, що європейці нібито слабкі. І що ракетний спадок радянської влади нібито переважає міжнародне право, демократію, стратегічну мету об’єднати Європу, а саме – необхідність гарантувати мир на нашому континенті".

Зеленський додав, що він переконаний: Росія помилилась у своїх оцінках України та Європи й більше ніколи не контролюватиме європейський простір. Попри те, що РФ не визнає своїх помилок і продовжує війну, демократії – сильніші. А сторінку європейської історії, на якій базується російська віра у слабкість Європи, буде перегорнуто.

"Я впевнений, що ця сторінка історії буде назавжди перегорнута тоді, коли ми зможемо звільняти наші міста й села від російських терористів за допомогою німецьких "Леопардів", "Мардерів", "Гепардів". Це буде час, коли Європа буде остаточно звільнена від імперіалізму, – наголосив Зеленський. – Це буде одне рішення. А скільки в ньому буде принциповості! Чи не найбільше за весь час життя Європи після падіння радянської імперії".

Він закликав німецьких студентів "не боятися змінювати оптику" й не бути заручниками того, що віджило своє.

"Щоб бути сильними, треба завжди бачити, які помилки були допущені. А щоб зберігати лідерство, треба завжди визнавати реальність.Українська реальність зараз – те, що ми можемо виграти в цій війні … Ми можемо відновити мир на всій нашій території без того, щоб залишити якісь шматки землі Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо бути разом – Україна, Німеччина, увесь вільний світ. І вірю, що будемо", – додав Зеленський.

Сьогодні, 17 січня, Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України

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