Стартував Всесвітній економічний форум у Давосі: на ньому немає представників Росії
16 січня у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною в Україні
Про це пише Bloomberg.
"Не так давно російські мільярдери були невід’ємною частиною Давосу... Цього року їх нуль. Війна в Україні та остракізм Росії з боку Заходу фактично вигнали олігархів зі щорічної зустрічі капіталістичних еліт", - зазначає видання.
Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому. Форум триватиме до 20 січня. Крім відсутніх росіян, цьогоріч на форумі немає представників Китаю, оскільки країна переживає чергову хвилю коронавірусу.
Востаннє подія відбувалася наживо в 2020 році — ще до розпалу пандемії COVID-19. У 2021-му форум пройшов онлайн, а в 2022-му захід уперше в історії перенесли з зими на літо.
- У Лас-Вегасі (США) 5 січня стартувала одна з найбільших у світі технологічних виставок. Представників Росії туди принципово не запросили з політичних мотивів.
- У листопаді 2022 року російську делегацію не пустили на сесію ПА ОБСЄ у Варшаві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе