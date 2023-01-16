Про це пише Bloomberg.

"Не так давно російські мільярдери були невід’ємною частиною Давосу... Цього року їх нуль. Війна в Україні та остракізм Росії з боку Заходу фактично вигнали олігархів зі щорічної зустрічі капіталістичних еліт", - зазначає видання.

Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому. Форум триватиме до 20 січня. Крім відсутніх росіян, цьогоріч на форумі немає представників Китаю, оскільки країна переживає чергову хвилю коронавірусу.

Востаннє подія відбувалася наживо в 2020 році — ще до розпалу пандемії COVID-19. У 2021-му форум пройшов онлайн, а в 2022-му захід уперше в історії перенесли з зими на літо.

У Лас-Вегасі (США) 5 січня стартувала одна з найбільших у світі технологічних виставок. Представників Росії туди принципово не запросили з політичних мотивів.

У листопаді 2022 року російську делегацію не пустили на сесію ПА ОБСЄ у Варшаві.

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