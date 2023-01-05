Про це пише ВВС.

Гері Шапіро, голова Асоціації споживчих технологій, яка проводить захід, заявив, що "Росії тут не раді".

"Цього року ми їх не вітали з огляду на політичну ситуацію", - пояснив він.

"Це було не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації", - додав Шапіро.