У США почалася технологічна виставка CES-2023: туди не пустили РФ, натомість є компанії з України
У Лас-Вегасі (США) 5 січня стартувала одна з найбільших у світі технологічних виставок. Представників Росії туди принципово не запросили з політичних мотивів
Про це пише ВВС.
Гері Шапіро, голова Асоціації споживчих технологій, яка проводить захід, заявив, що "Росії тут не раді".
"Цього року ми їх не вітали з огляду на політичну ситуацію", - пояснив він.
"Це було не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації", - додав Шапіро.
За його словами, кілька російських компаній попросили взяти участь у виставці.
"Ми сказали, що вони можуть переїхати в іншу країну, якщо вони зацікавлені", — зазначив Шапіро.
Натомість у виставці беруть участь із десяток компаній із України, які демонструють концепції сталого розвитку.
- У листопаді 2022 року російську делегацію не пустили на сесію ПА ОБСЄ у Варшаві.
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