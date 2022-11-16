"Отримали обурливу відповідь": Росіяни поскаржились на недопуск їхньої делегації на сесію ПА ОБСЄ у Варшаві
Російській делегації відмовили у візах для участі в сесії ПА ОБСЄ у столиці Польщі Варшаві
Про це повідомив у середу перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає ТАСС.
"Не плекаючи особливих ілюзій щодо можливості нашої повноцінної участі у майбутній сесії у Варшаві, ми все ж таки вчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання щодо надання польською стороною гарантій видачі членам нашої делегації в'їзних віз для участі у сесії. На жаль, нами отримано обурливу відповідь керівниці польської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, пані Бартуш, у якій ідеться дослівно - вона не бачить жодної можливості для участі представників РФ та Республіки Білорусь у осінньому засіданні ПА ОБСЄ у Варшаві", - сказав російський сенатор.
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