Про це повідомив у середу перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає ТАСС.

"Не плекаючи особливих ілюзій щодо можливості нашої повноцінної участі у майбутній сесії у Варшаві, ми все ж таки вчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання щодо надання польською стороною гарантій видачі членам нашої делегації в'їзних віз для участі у сесії. На жаль, нами отримано обурливу відповідь керівниці польської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, пані Бартуш, у якій ідеться дослівно - вона не бачить жодної можливості для участі представників РФ та Республіки Білорусь у осінньому засіданні ПА ОБСЄ у Варшаві", - сказав російський сенатор.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

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