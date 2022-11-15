Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго" у Facebook.

Зазначається, що росіяни знову намагаються вимкнути світло в країні. Зокрема під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є прильоти в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

Енергетики додали, що в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

"Просимо залишатися в укриттях та дякуємо за розуміння", - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



