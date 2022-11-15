Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла
Під час нової масштабної ракетної атаки по всій території України пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури
Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго" у Facebook.
Зазначається, що росіяни знову намагаються вимкнути світло в країні. Зокрема під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.
"Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є прильоти в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.
Енергетики додали, що в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.
"Просимо залишатися в укриттях та дякуємо за розуміння", - зазначили в Укренерго.
- Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе