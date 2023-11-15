Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі

Про це він сказав на німецько-українській конференції муніципального партнерства в Лейпцигу, повідомляє Tagesschau.

"Україна потребує нашої підтримки ще більше зараз, коли на Близькому Сході також йде війна, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує. Путін розраховує на те, що світ повинен забути про Україну", – сказав Штайнмаєр.

За його словами, Німеччина не має і не буде робити російському президенту таку послугу.

"Ми не змиримося з незаконною та агресивною війною Росії", – підкреслив німецький президент.

Він додав, що не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.