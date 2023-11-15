Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна в Україні, яку веде РФ, не буде забута попри надії президента РФ Володимира Путіна
Про це він сказав на німецько-українській конференції муніципального партнерства в Лейпцигу, повідомляє Tagesschau.
"Україна потребує нашої підтримки ще більше зараз, коли на Близькому Сході також йде війна, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує. Путін розраховує на те, що світ повинен забути про Україну", – сказав Штайнмаєр.
За його словами, Німеччина не має і не буде робити російському президенту таку послугу.
"Ми не змиримося з незаконною та агресивною війною Росії", – підкреслив німецький президент.
Він додав, що не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.
- Напередодні стало відомо, що Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) готує партію допомоги Україні, яка в основному включає будівельне обладнання та матеріали, зокрема, транспортери, мініекскаватори, драбини, тачки, бетономішалки та інструменти.
- Також посол ФРН в Україні Мартін Єґер заявив, що Німеччина до кінця поточного року відправить Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T на додачу до тих трьох, які надала раніше.
- У 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні: тепер загальна сума допомоги становитиме 8 млрд євро.
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