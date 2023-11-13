Німеччина оголосила про намір надати Україні ще дві системи IRIS-T до кінця року

Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер на форумі "Формула успіху України", передає Укрінформ.

"Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО - це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав німецький дипломат.

Він наголосив, що таким чином Німеччина прагне посилити захист українських міст від ворожих атак.

"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії в Україні, - ред.)", – наголосив Єґер.