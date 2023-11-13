Німеччина оголосила про намір надати Україні ще дві системи IRIS-T до кінця року
Німеччина до кінця поточного року відправить Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T на додачу до тих трьох, які надала раніше
Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер на форумі "Формула успіху України", передає Укрінформ.
"Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО - це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав німецький дипломат.
Він наголосив, що таким чином Німеччина прагне посилити захист українських міст від ворожих атак.
"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії в Україні, - ред.)", – наголосив Єґер.
- У вересні повідомлялося, що німецький виробник зброї Diehl Defense прагне збільшити виробництво системи протиповітряної оборони IRIS-T, аби задовольнити попит через війну РФ проти України.
- А у жовтні ФРН надала Україні установку IRIS-T з ракетами.
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