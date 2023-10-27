Німеччина передала Україні чотири бронетранспортери та установку IRIS-Т з ракетами

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

До нового пакета увійшли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР;

4 танкові тягачі HX81;

4 танкові причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 БПЛА Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радарів GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Вказується, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.

Що було в попередніх пакетах допомоги

10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки, в якому були аптечки, рюкзаки, засоби протидії дронам тощо.

20 жовтня ФРН надала Україні 3 зенітні установки Gepard.