Німеччина передала Україні чотири бронетранспортери та установку IRIS-Т з ракетами
Німеччина оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги, який включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, ракети до неї, а також БТР і БПЛА
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.
До нового пакета увійшли:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
- ракети до IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР;
- 4 танкові тягачі HX81;
- 4 танкові причепи;
- 6 машин прикордонної охорони;
- 8 БПЛА Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейних радарів GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
- 10 тисяч захисних окулярів.
Вказується, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.
Що було в попередніх пакетах допомоги
10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки, в якому були аптечки, рюкзаки, засоби протидії дронам тощо.
20 жовтня ФРН надала Україні 3 зенітні установки Gepard.
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