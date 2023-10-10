Німеччина надасть Україні 10 танків Leopard 1 та додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T
Німеччина у рамках чергового пакета допомоги надасть Україні 10 танків Leopard 1, додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також три зенітні гармати Gepard
Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.
Загальна вартість систем ППО та зенітних гармат складає близько 1 мільярда євро.
"Німеччина збирає другий зимовий пакет допомоги для захисту критичної інфраструктури та подальшої підтримки України. Німеччина надасть додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T на суму близько 1 мільярда євро, а також три зенітні гармати Gepard", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що протягом найближчих кількох тижнів до України надійдуть ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих транспортних машин і майже 20 броньованих санітарних машин.
- Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 150 тисяч артилерійських снарядів для України.
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