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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Німеччина передасть Україні систему IRIS-T і 12 зеніток Gepard, - депутат Бундестагу

Німеччина передасть Україні систему IRIS-T і 12 зеніток Gepard, - депутат Бундестагу

5 жовтня, 2023 четвер
00:56
Війна з Росією Зенітна самохідна установка Gepard

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.

Україна намагається збільшити поставки через Дунай і суходолом так званими "маршрутами солідарності" після того, як Росія в односторонньому порядку розірвала "зернову угоду".

Невелика кількість суден також почала курсувати Чорним морем вздовж берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

  • Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги, серед якої спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди.
  • Також повідомлялось, що усі три чорноморські порти України – Одеса, Південний та Чорноморськ – всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.
Німеччина
ППО
експорт зерна
безпілотник
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