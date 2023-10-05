Німеччина передасть Україні систему IRIS-T і 12 зеніток Gepard, - депутат Бундестагу

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.

Україна намагається збільшити поставки через Дунай і суходолом так званими "маршрутами солідарності" після того, як Росія в односторонньому порядку розірвала "зернову угоду".

Невелика кількість суден також почала курсувати Чорним морем вздовж берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.