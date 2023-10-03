Спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди: уряд ФРН надав Україні новий пакет військової допомоги

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. Також Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206 та боєприпаси для гранатометів.

До пакета допомоги також увійшли:

1 мостоукладач Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танкових тягачів HX81;

12 причепів до них;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку;

21 машина прикордонної охорони;

1 202 інфузійних насоси;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

239 криптофонів;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів.

В уряді наголосили, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.

"Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для відшкодування державам-членам ЄС", - констатували в уряді ФРН.