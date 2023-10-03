Спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди: уряд ФРН надав Україні новий пакет військової допомоги
У понеділок, 2 жовтня, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. Також Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206 та боєприпаси для гранатометів.
До пакета допомоги також увійшли:
- 1 мостоукладач Biber;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танкових тягачів HX81;
- 12 причепів до них;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового зв'язку;
- 21 машина прикордонної охорони;
- 1 202 інфузійних насоси;
- 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 239 криптофонів;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 000 захисних окулярів.
В уряді наголосили, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.
"Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для відшкодування державам-членам ЄС", - констатували в уряді ФРН.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю голів МЗС країн Євросоюзу у Києві підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому. Вона також закликала країни ЄС створити "зимову захисну парасольку" для України – розширити постачання систем протиповітряної оборони, генераторів тощо.
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