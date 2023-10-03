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Спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди: уряд ФРН надав Україні новий пакет військової допомоги

3 жовтня, 2023 вiвторок
01:24
Війна з Росією Німеччина солдат армія

У понеділок, 2 жовтня, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. Також Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206 та боєприпаси для гранатометів.

До пакета допомоги також увійшли:

  • 1 мостоукладач Biber;
  • 2 БРЕМ Wisent 1MC;
  • 7 танкових тягачів HX81;
  • 12 причепів до них;
  • радіостанції для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового зв'язку;
  • 21 машина прикордонної охорони;
  • 1 202 інфузійних насоси;
  • 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
  • 239 криптофонів;
  • комплект запчастин до БпЛА Vector;
  • 20 000 захисних окулярів.

В уряді наголосили, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.

"Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для відшкодування державам-членам ЄС", - констатували в уряді ФРН.

  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю голів МЗС країн Євросоюзу у Києві підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому. Вона також закликала країни ЄС створити "зимову захисну парасольку" для України – розширити постачання систем протиповітряної оборони, генераторів тощо.
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
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