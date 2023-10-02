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Євросоюз скоро розшириться від Лісабона до Луганська, - очільниця МЗС Німеччини

2 жовтня, 2023 понедiлок
13:40
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому та закликала запобігти атакам РФ на енергетичну інфраструктуру України

Про це сказала перед зустріччю голів МЗС країн Євросоюзу у Києві, пише Handelsblatt.

"Майбутнє України - в Європейському Союзі, в цій спільноті свободи. І вона незабаром простягнеться від Лісабона до Луганська", - заявила Бербок.

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Вона також закликала країни ЄС створити "зимову захисну парасольку" для України – розширити постачання систем протиповітряної оборони, генераторів тощо.

"Минулої зими ми бачили, як жорстоко російський президент веде цю війну, цілеспрямовано атакуючи електростанції. Ми маємо запобігти цьому, наскільки це можливо, усім, що у нас є", – зазначила глава МЗС.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

У вересні президент Литви Ґітанас Науседа зазначив, що важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

Згодом уряд затвердив програму "Єдність у розмаїтті", що стає останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для продовження інтеграції в ЄС.

Україна
ЄС
Німеччина
Вступ в ЄС
Війна з Росією
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