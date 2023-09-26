Уряд ухвалив програму "Єдність у розмаїтті": Шмигаль заявив, що це останній крок для подальшої інтеграції в ЄС

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

26 вересня уряд ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", метою якої є створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. За словами Шмигаля, затвердження цієї програми означає виконання семи рекомендацій Єврокомісії для продовження інтеграції в ЄС.

Також він у цьому контексті повідомив про декілька реформ у роботі Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, антикорупційних судів та деякі зміни у законах:

Стартувала реформа Конституційного Суду, в рамках якої уряд працює в консультаціях із Венеціанською комісією.

Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Наприклад, урядовий законопроєкт "Про підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Обрано нових керівників НАБУ і САП.

На відкритих конкурсах Група держав проти корупції (GRECO) визначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції.

Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів ФАТФ (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей).

Уряд виконав рекомендації Венеціанської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону.

Розпочало роботу законодавство "Про медіа та рекламу".

На виконання нового закону "Про національні меншини" розроблено необхідні акти.

Уряд проаналізував 28 000 актів права ЄС щодо їх впровадження в Україні й очікує, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку щодо пакета розширення Євросоюзу, а потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявила про те, що початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде залежати насамперед від політичних кроків держав-членів.