Уряд ухвалив програму "Єдність у розмаїтті": Шмигаль заявив, що це останній крок для подальшої інтеграції в ЄС
Уряд затвердив програму "Єдність у розмаїтті", що стає останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для продовження інтеграції в ЄС
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
26 вересня уряд ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", метою якої є створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. За словами Шмигаля, затвердження цієї програми означає виконання семи рекомендацій Єврокомісії для продовження інтеграції в ЄС.
Також він у цьому контексті повідомив про декілька реформ у роботі Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, антикорупційних судів та деякі зміни у законах:
- Стартувала реформа Конституційного Суду, в рамках якої уряд працює в консультаціях із Венеціанською комісією.
- Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів.
- Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Наприклад, урядовий законопроєкт "Про підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
- Обрано нових керівників НАБУ і САП.
- На відкритих конкурсах Група держав проти корупції (GRECO) визначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції.
- Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів ФАТФ (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей).
- Уряд виконав рекомендації Венеціанської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону.
- Розпочало роботу законодавство "Про медіа та рекламу".
- На виконання нового закону "Про національні меншини" розроблено необхідні акти.
Уряд проаналізував 28 000 актів права ЄС щодо їх впровадження в Україні й очікує, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку щодо пакета розширення Євросоюзу, а потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС.
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявила про те, що початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде залежати насамперед від політичних кроків держав-членів.
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