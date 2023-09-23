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Початок переговорів про вступ до ЄС: Стефанішина назвала наступні кроки України

23 вересня, 2023 субота
00:28
Україна Ольга Стефанішина

Початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде залежати насамперед від політичних кроків держав-членів

Про це віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в етері телемарафону, передає "Європейська правда".

Віцепрем’єрка прокоментувала публікацію Bloomberg про те, що Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в ЄС, сказавши, що "трошки скептично" ставиться до таких тверджень.

"Сьогодні є політичний консенсус стосовно того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків", – сказала вона.

Урядовиця пояснила, що йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Європейської комісії, а й про обговорення з кожною державою-членом ЄС того, що потрібно, аби "був зарахований голос кожної держави для рішення про відкриття перемовин уже в грудні".

"Це величезна робота. Заяви, які базуються на джерелах у Єврокомісії, виходять з того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо перемовини з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде – однозначно", – підсумувала Стефанішина.

Вона також нагадала, що парламент і уряд цього тижня ухвалили рішення, які "практично закривають виконання семи рекомендацій" Єврокомісії.

"Але є багато питань, які виходять за межі українських реформ. Зокрема це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія так само намагаються встигати за Україною і також адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись із окремими державами", – сказала вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

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Вступ в ЄС
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