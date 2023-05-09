Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", - сказав він.