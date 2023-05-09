Україна має амбітну ціль бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль
Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаля на засіданні Кабміну.
"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", - сказав він.
- Нагадаємо, 27 квітня Шмигаль повідомив, що Єврокомісія вже до кінця цієї весни має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій по вступу в Євросоюз. А восени – отримати статус кандидата і почати переговори про вступ у ЄС.
- Влада звітує, що Україна виконала всі рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Проте експертка з євроінтеграції Вероніка Мовчан переконана, що Україна цілком не виконала жодну із семи рекомендацій для подальшого руху в ЄС, але прогрес є.
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