До кінця весни Україна отримає проміжний звіт щодо виконання рекомендацій по вступу в ЄС, - Шмигаль
Єврокомісія вже до кінця цієї весни має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій по вступу в Євросоюз
Про це заявив прем'єр-міністр Денись Шмигаль під час пресконференції за результатами візиту до Італії.
"Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали під час отримання статусу кандидата. Ми виконуємо всі необхідні реформи для вступу до Євросоюзу не зважаючи на війну. Ми створили антикорупційну структуру, яка повністю діє", - сказав прем'єр.
За його словами, Україна цілковито готова до процедури перемовин вже вкінці 2023 року.
"Сподіваюсь, що до кінця весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання семи рекомендацій. А офіційний звіт восени відкриє перед нами двері щодо процедури перемовин", - підкреслив він.
- Влада звітує, що Україна виконала всі рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Проте експертка з євроінтеграції Вероніка Мовчан переконана, що Україна цілком не виконала жодну із семи рекомендацій для подальшого руху в ЄС, але прогрес є.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе