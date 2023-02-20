Про це в ефірі Еспресо заявила директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан.

"Сім рекомендацій - політичних передумов для подальшого руху в ЄС - ми всюди прогресуємо, але сказати, що ми все виконали не можна щодо жодного пункту. Більш-менш готові - прийняте законодавство по медіа та меншинам, але є зауваження та дискусії і в Україні, і ЄС. Ми дуже чекаємо весни і попередньої оцінки їх виконання. Ми знаємо про проблеми з новим законом про КСУ, де не повністю виконані поточні рекомендації Венеційської комісії і ми маємо внести правки у цей закон. Про це ми оголосили, але ще правки не внесені і це залишається темою для спостережень. Ми також чекаємо рішення Венеційської комісії щодо закону про деолігархізацію", - зазначила вона.

Мовчан додала, що це тільки сім маленьких питань, які є передумовою.

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"Ми говоримо про переговори про вступ по 35 розділах. З них оцінено 33, два є більш технічними. Лише для 4 з 33 ми отримали оцінку 4 із 5 - добрий рівень підготовки, достатній для руху вперед. По більшості позицій у нас "двійка" - це певний рівень готовності і дуже багато треба робити. Не, тому що, ми погано робили до цього, а, тому що, ми не готувалися до вступу. Ми готували нормативну базу для глибшої інтеграції в економіку і торгівлю. Ми не готувались бути членом. Зараз новий рівень викликів, завдань, проблем - ми маємо почати жити за правилами, які створювали для ЄС", - підсумувала експертка.