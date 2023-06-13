У Європарламенті вважають, що перемовини щодо вступу України до ЄС можуть початися восени, - джерела
У Європарламенті вважають, що ЄС може почати перемовини про вступ України раніше, ніж очікувалось - восени 2023 року
Про це в ефірі заявила кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.
"Щодо початку перемовин про членство в ЄС. Якщо ще місяць тому, тут у кулуарах Європарламенту лунали слова про грудень 2023 або вже наступний рік. Зараз з декількох джерел, я чую про те, що перемовини про вступ можуть початися восени. Як ми знаємо, уже в червні буде усна оцінка заходів, яких вжила Україна з виконання своїх зобов'язань перед вступом до ЄС. Після червня наступний вже крок - осінь", - сказала вона.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року
- Влада звітує, що Україна виконала всі рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Проте експертка з євроінтеграції Вероніка Мовчан переконана, що Україна цілком не виконала жодну із семи рекомендацій для подальшого руху в ЄС, але прогрес є.
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