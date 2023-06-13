Про це в ефірі заявила кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Щодо початку перемовин про членство в ЄС. Якщо ще місяць тому, тут у кулуарах Європарламенту лунали слова про грудень 2023 або вже наступний рік. Зараз з декількох джерел, я чую про те, що перемовини про вступ можуть початися восени. Як ми знаємо, уже в червні буде усна оцінка заходів, яких вжила Україна з виконання своїх зобов'язань перед вступом до ЄС. Після червня наступний вже крок - осінь", - сказала вона.