У трьох областях викрили організаторів схем зі "студентськими" відстрочками від мобілізації

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Харків

Там троє місцевих жителів підшукували військовозобов’язаних, які не мали вищої освіти та бажали уникнути мобілізації. Їм пропонували формально вступити до одного з харківських коледжів, щоб отримати таким чином відстрочку від призову.

"Організатор схеми через "особисті зв’язки" забезпечував вступ клієнта до навчального закладу без іспитів, на пільговій основі – з використанням підробних документів. Одна з учасниць оборудки відповідала за зв’язок з клієнтами та організовувала формальне отримання ними статусу ВПО. Це було необхідно для того, щоб майбутні "студенти" могли отримати відстрочку від мобілізації у "потрібному" РТЦК та СП", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що така "допомога" зі вступом до навчального закладу вартувала до 6 тис. доларів.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ужгород

За даними Офісу генпрокурора, доцентка кафедри одного з факультетів Ужгородського національного університету за хабар погодилася налагодити схему уникнення чоловіками призову шляхом зарахування їх на навчання до вищого навчального закладу.

"Жінка мала вирішувати безперешкодне закриття сесій та отримання документів, що стали б підставою для отримання відстрочки від мобілізації завдяки її зв’язкам", - йдеться у повідомленні.

Грошова винагорода за її "послуги" становила 4 тис. доларів, додали у відомстві.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Полтава

Зазначається, що професор місцевого приватного вищого навчального закладу отримав 2 тис. доларів від громадянина, якого викликали до районного ТЦК та СП. За ці кошти він пообіцяв надати чоловіку довідку про зарахування до аспірантури державного вишу, в якому нібито мав зв’язки, та надання відстрочки від призову на військову службу.

"Пізніше він передав чоловіку документи, які підтверджували навчання в аспірантурі", - додали в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

У відомстві зазначили, що всім учасникам схем вже повідомлено про підозру.

"В залежності від вчинених злочинів їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.