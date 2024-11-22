У Києві затвердили рекомендації для безпечного використання генераторів

Про це йдеться на сайті Київської міськради.

Рекомендації, зокрема, враховують розміщення генераторів винятково на відкритому повітрі та на території з рівною площадкою, а також з дотриманням відстані від дерев – 2,5 м, від чагарників – 1,5 м. Також агрегати не можна встановлювати всередині житлових, громадських, складських та виробничих будівель, зокрема на дахах, балконах, прибудовах та на шляхах до евакуаційних виходів.

Крім того, під час встановлення генераторів необхідно забезпечити захист, що запобігатиме ураженню електричним струмом людей і тварин. А користувачі мають проходити навчання та інструктажі щодо експлуатації генератора.

Читайте також: Відстань, розетки, відключення мережі: Держенергонагляд розповів, як користуватися генераторами електрики

"Використання генераторів – часто єдиний спосіб забезпечити електроенергією як бізнес, так і громадян. Утім важливо користуватися генераторами відповідально, з дотриманням правил безпеки та повагою до людей довкола", – наголосив директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов.

У міськраді додали, що після прийняття цього рішення інспектори благоустрою розпочнуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед бізнесу та населення.