Відстань, розетки, відключення мережі: Держенергонагляд розповів, як користуватися генераторами електрики

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Відомство нагадало українцям про правила безпеки в разі використання генераторів під час вимкнень електроенергії, "адже неправильно виконаний електромонтаж може спричинити вихід з ладу обладнання й електропроводки, призвести до перевантаження мережі, короткого замикання та пожежі".

Генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі, не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей чи гаражів. Водночас відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за 1 метр.

Таким чином, електростанції не можна використовувати в багатоквартирних будівлях, у тому числі на балконах.

Генератор має бути сухим, перед заправкою йому потрібно дати охолонути, оскільки паливо може спалахнути, що стане причиною пожежі. Також заборонено зберігати запас бензину поруч з генератором.

У відомстві підкреслили, що найпростіший спосіб для безпечного використання генераторів - під’єднати до нього подовжувач, до якого ввімкнути потрібні електроприлади.

"У разі під’єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити безумовне від’єднання мереж будівлі від зовнішніх електромереж. Якщо не виконати цю умову при роботі генератора на внутрішню мережу, зовнішнє електропостачання може бути відновлене без попередження, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, лише опередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники (пробки) можна під’єднати електростанцію до найближчої розетки.

Однак якщо відключення світла в будинку відбуваються часто, відомство рекомендує під’єднати генератор до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР). Наголошується, що це потрібно робити відповідно до інструкції виробника.

"Звертаємо увагу на те, що рубильник або АВР повинен знаходитися в схемі мережі будівлі після лічильника та ввідного автоматичного вимикача", - підкреслює Держенергонагляд.

Водночас під час встановлення генератора не можна виконувати підключення електростанції до мережі будівлі, якщо її потужність може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Слід під’єднувати генератор до найближчої розетки в будівлі, перед цим відключивши втомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, лише після перевірки параметрів розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

"В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено. Наслідком перевищення максимального навантаження є значний нагрів контактних з’єднань, пошкодження ізоляції та, як наслідок, коротке замикання в електричній проводці й виникнення пожежі в будівлі", - акцентовано в повідомленні.