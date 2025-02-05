Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, відомство закупило:

Черевики літні – на суму більш ніж 1,5 млрд грн.

Черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1,1 млрд грн.

Інше взуття – на суму приблизно 0,5 млрд грн.

Також два виробники отримали акти відповідності на літні черевики, а три – на зимові черевики з високими берцями.

"Забезпечення наших військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань Міноборони. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів сприяє здоровій конкуренції, оптимізації витрат державного бюджету та ринковому розподілу замовлень серед виробників, що дозволяє своєчасно постачати взуття до військових підрозділів", – зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У відомстві наголосили, що працюють над поліпшенням якості речового забезпечення, зокрема взуття.