Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн
Українських військових у 2024 році забезпечили різними типами взуття, яке відповідає сучасним вимогам та умовам бойових дій, на загальну суму понад 3,1 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Так, відомство закупило:
- Черевики літні – на суму більш ніж 1,5 млрд грн.
- Черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1,1 млрд грн.
- Інше взуття – на суму приблизно 0,5 млрд грн.
Також два виробники отримали акти відповідності на літні черевики, а три – на зимові черевики з високими берцями.
"Забезпечення наших військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань Міноборони. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів сприяє здоровій конкуренції, оптимізації витрат державного бюджету та ринковому розподілу замовлень серед виробників, що дозволяє своєчасно постачати взуття до військових підрозділів", – зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
У відомстві наголосили, що працюють над поліпшенням якості речового забезпечення, зокрема взуття.
- Наприкінці січня стало відомо, що Міноборони розробляє нову зимову маскувальну форму для спецпризначенців.
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